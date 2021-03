Грозев заявил о множестве спекуляций в Украине вокруг расследования Bellingcat

11.03.2021, 15:58, Новости дня

В Украине много спекулируют вокруг журналистского расследования Bellingcat о деле наемников российской ЧВК “Вагнер”. Об этом рассказал лидер группы Bellingcat Христо Грозев на своей странице в Twitter.

“Я вижу много спекуляций в украинских СМИ о нашем продолжающемся расследовании. Обратите внимание, что большинство сообщений не соответствуют действительности и основаны на ложной информации или принятии желаемого за действительное. Да, мы работаем над множеством расследований одновременно, но мы не знаем результата, пока не закончим”, – заявил он.

I see lots of speculation in Ukrainian media about our ongoing investigation. Please note that most of the reports are untrue and based on false information or wishful thinking. Yes, we work on many investigations at the same time, but, we do not know the outcome before we finish

— Christo Grozev (@christogrozev) March 11, 2021

Грозев рассказал, что украинские журналисты просят их дать комментарии и интервью. Однако он отметил, что текущие расследования комментируют.

We also do not comment on ongoing investigations, so please, Ukrainian journalists, do not ask for comments or interviews. Thank you.

— Christo Grozev (@christogrozev) March 11, 2021

В последние несколько недель в Украине появилось множество новостей относительно дела ЧВК “Ваггнер”, а также непосредственно о Bellingcat – большинство из них со ссылкой на собственные источники, без достоверного подтверждения.

Грозев рассказал в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман в декабре 2020 года, что Bellingcat в начале 2021-го опубликует расследование о срыве спецоперации по захвату наемников российской ЧВК “Вагнер”, которую готовили украинская военная разведка и СБУ, а к концу года выпустит документальный фильм об этом.

Основатель издания “ГОРДОН”, украинский журналист Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала “Украина 24”, что следующий понедельник, 15 марта, станет для страны тяжелым днем, будет обнародована очень важная информация, которая сделает этот день водоразделом для общества. 10 марта в эфире “Эха Москвы” он объяснил, что в этот день планируется выход фильма-расследования Bellingcat о вагнеровцах.

29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, Александр Лукашенко, который руководит Беларусью с 1994 года, заявил, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им “наплевать на этих ребят”.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников “будут трагическими”.

Главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации ГУР Минобороны и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК “Вагнер” была сорвана человеком “из самого ближайшего окружения” Зеленского.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Новый начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

27 февраля 2021 года Бутусов сообщил, что выселили из дома и лишили охраны экс-начальника ГУР Василия Бурбу, который, по данным журналиста, дал показания о провале операции по захвату вагнеровцев. В полиции информацию опровергли.

6 марта издание ZN.UA сообщило, что Офис президента Украины пытался договориться с MI6 о невыходе расследования Bellingcat о вагнеровцах. По данным журналистов, на встрече в Киеве с представителями британской разведки присутствовали Буданов и замглавы Офиса президента Роман Машовец.

