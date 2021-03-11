 

“Он не спрашивал нас”. Пятилетний сын Подольской и Преснякова во время выступления отца устроил на сцене танцы

11.03.2021, 15:58, Новости дня
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Российская певица Наталья Подольская 9 марта в Instagram разместила серию снимков, на которых запечатлен ее пятилетний сын Артемий на сцене во время выступления своего отца, артиста Владимира Преснякова. 

“В день папиного концерта он просто решил, что выйдет на сцену и будет танцевать. Он не спрашивал нас. Это было для него самим собой разумеющимся. Боится ли он сцены и огромного количества людей в зале? Нет. Пока. Или уже. Поживем – увидим”, – написала Подольская.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)


В 2010 году Подольская вышла замуж за российского певца Владимира Преснякова. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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