Главврач Закарпатской областной больницы: Во время первых волн коронавируса было 10% кислородозависимых, сейчас – 80%

11.03.2021, 15:58, Новости дня

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Во время первых волн коронавируса было 10% кислородозависимых пациентов, сейчас этот показатель увеличился до 80%, заявил в опубликованном 10 марта интервью “Главкому” главный врач Закарпатской областной клинической больницы им. Андрея Новака Юрий Яцына.

“В корпусе нашей больницы, который определен для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией, есть разведение кислородной системы. Всего имеем 20 точек. В этом корпусе есть генератор, который вырабатывает кислород. Кроме того, у нас есть 110 концентраторов кислорода. Если во время первой и второй волны было где-то 10% кислородозависимых, то сейчас – за 80%. Многие пациенты поступают с пониженной сатурацией в пределах 80%, они нуждаются в переводе в реанимацию. И реанимационные места ограничены. Поэтому пациенты находятся в отделениях интенсивной терапии на кислородных концентраторах”, – сказал Яцына.

При этом он отметил, что в настоящее время форс-мажора с кислородом в больнице не возникло.

“Еще 8 марта мы смогли получить от поставщиков 25 баллонов. 9 марта получили 23… Дело в том, что кислородному генератору нашему, который в “ковид” корпусе, уже шесть лет активной работы. Если раньше он обеспечивал работой пять-шесть точек, в основном для операционных потребностей, то сейчас используем для всех точек, которые у нас разведены. Год непрерывной работы генератора сказывается на его эффективности. Поэтому в настоящее время кислородный генератор не дает ту концентрацию кислорода, которая нужна – то есть не 100%, а 60%. К ним дополнительно подключены рампы с кислородными баллонами, которые в автоматическом режиме подпитывают ту нехватку от генератора, которая есть. Именно поэтому столь большой расход кислорода у нас”, – пояснил главврач.

В Украине по состоянию на 11 марта зафиксировали более 1,4 млн случаев COVID-19, из них 9084 – за последние сутки. Скончалось от этой болезни около 27,7 тыс. пациентов, а выздоровело более 1,2 млн человек.

Высокий уровень госпитализаций в больницы для инфицированных коронавирусом и пациентов с подозрением на COVID-19 фиксируется в девяти областях Украины. Помимо Закарпатской, это Киев, Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Николаевская, Хмельницкая, Черновицкая и Тернопольская области.

8 марта Яцына заявлял, что медицинской системе Закарпатья грозит коллапс уже на этой неделе. Он отметил, что области не хватает мест, медперсонала и оборудования, а электросети не выдерживают нагрузки.

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