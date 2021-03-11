“Потенциал использован”. Резников объяснил, почему Россия не пойдет на полномасштабное вторжение в Украину

11.03.2021, 15:58, Новости дня

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Россия не пойдет на полномасштабное вторжение в Украину, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников “Обозревателю” в интервью, которое было опубликовано 11 марта.

“Нет [не пойдет]. Во-первых, они экономически не готовы, во-вторых, и украинская армия у нас на сегодня – это небо и земля с той, что была до 2014 года. Это возрожденная практически с нуля обновленная армия, с очень серьезным идеологически-патриотическим настроением”, – сказал член Кабмина.

Он отметил, что через войну на Донбассе прошли уже сотни тысяч украинцев, которые теперь “имеют настоящий военный опыт, знают, как пахнет порох, что такое кровь и потеря товарища на поле боя”.

“Это 500 тыс. мобилизационного потенциала Украины. Плюс официально – 250 тыс. состав ВСУ и еще 50 тыс. бойцов Нацгвардии. Я уже не говорю о других патриотически настроенных украинцах. Сколько вся армия России? Полтора миллиона. Но у них больше 100 млн населения, плюс своя большая территория. Они не могут привезти их всех на границу с Украиной, чтобы открыто начать войну и вторгнуться на нашу территорию под своими флагами”, – объяснил Резников.

По его словам, если Москва пойдет на открытое вторжение, она получит “украинскую нацию, которая готова тотально защищать свою землю”.

“Каждый с оружием в руках будет защищать свой дом и улицу. Даже если они куда-то и проскочат танковым ударом, что дальше? Какими военными контингентами содержать эту территорию? Набрать из местных приспешников типа Пушилина или Захарченко и Ко местные бригады – будет уже невозможно. Этот потенциал использован”, – считает Резников.

Он подчеркнул, что, поскольку Москва официально подтверждает, что Донбасс – это Украина, “открытое вторжение на территорию Украины будет означать официальное начало открытой войны, и тогда как бы ни хотела интеллигентная и толерантная Европа обращаться с россиянами, ей придется не просто ужесточать санкции, а принимать серьезные решения”.

“Позиция США, Канады, Великобритании – будет более, чем жесткая. Тогда россияне точно попадут под международную изоляцию. Потому что если сейчас у них есть определенный иммунитет к санкциям, то есть вещи, при которых они просто не выживут. Например, отключение [платежной системы] SWIFT будет означать для российских богачей, что все пропало. Поэтому я не верю в реальную угрозу со стороны Российской Федерации. Им это не выгодно. Россияне – не дураки и прагматики, хотя довольно часто ошибаются. Главная их ошибка – они так и не научились понимать Украину”, – заявил вице-премьер Украины.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия там ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Украинская разведка периодически сообщает об усиленных подразделениях российских военных возле границы с Украиной. В частности, в июле 2020 года генерал-лейтенант ВСУ Леонид Голопатюк говорил, что общая численность российских войск вдоль границы Украины составляет около 87 тыс. военнослужащих, до 1100 танков, до 2600 боевых бронированных машин, до 1100 артиллерийских систем, до 360 ракетных систем залпового огня, 18 оперативно-тактических ракетных комплексов, а также 330 боевых самолетов и 230 вертолетов.

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