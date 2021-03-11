Россия не выполнила ни одной рекомендации по правам человека в оккупированном Крыму – ООН

11.03.2021, 15:58, Новости дня

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Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила, что Россия, аннексировавшая Крым, не выполнила ни одной рекомендации миссии по улучшению ситуации с правами человека на полуострове. Об этом она сказала во время презентации доклада о правах человека в Украине в период с 1 августа 2020 по 31 января 2021, сообщает “Укринформ”.

По словам Богнер, с момента создания миссии в Украине управление Верховного комиссара по правам человека выпустило 31 периодический и восемь тематических докладов, в которых содержатся “конкретные, практически осуществимые и основанные на фактах рекомендации” по улучшению ситуации с правами человека в Украине.

“После нашей первой оценки в сентябре 2020 года мы пришли к выводу, что правительство Украины полностью выполнило 12% из рекомендаций управления, предоставленных в докладах, и частично – 57% из них. 31% остается невыполненным. Этот прогресс вселяет оптимизм”, – сказала Богнер.

В то же время, отметила она, на территориях, оккупированных боевиками, полностью выполнили 3% рекомендаций, частично – 19%, а 78% остаются невыполненными.

Российская Федерация как оккупационная держава в Крыму полностью не выполнила ни одной из рекомендаций, и частично выполнила 3%. 97% рекомендаций остаются невыполненными, констатировала председательница мониторинговой миссии ООН.

Она призвала всех носителей обязательств выполнить рекомендации миссии и выразила готовность ООН помочь в этом.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.

Европейский суд по правам человека 14 января большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму.

По информации Крымской правозащитной группы, на конец 2020 года 109 крымчан находились в тюрьмах по политически или религиозно мотивированным приговорам.

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