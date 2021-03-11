 

В Чехии расследуют три случая смерти после вакцинации от коронавируса

11.03.2021, 15:32, Новости дня
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Эксперты Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ) Чехии расследуют три случая смерти, возможно, связанных с прививками от коронавируса.

«В ГИКЛ рассматриваются три случая смерти, которые могут быть связаны с прививками против коронавируса. Общее количество подобных подозрительных смертей составляет 11 случаев, кроме того, ГИКЛ зарегистрированы 1506 случаев проявления нежелательных последствий от прививок за весь период вакцинации», – говорится в сообщении ГИКЛ, передает РИА «Новости».

По данным института, наиболее часто подобные последствия проявляются в повышении температуры, общей усталости или реакции в месте введения вакцины. Кроме того, некоторые люди жалуются на головные боли, сонливость и другие признаки, в основном, легкого характера.

В связи с подозрениями на смерть пациентов, связанными с вакцинацией, ГИКЛ напоминает, что прививки делаются большому количеству людей, включая тех, кто имеет серьезные хронические заболевания. «Все сообщения подобного рода тщательно изучаются в рамках Чехии, а после этого – на общеевропейском уровне», – сообщается на сайте ГИКЛ.

К утру четверга в Чехии было сделано 948,1 тыс. прививок от коронавируса, в том числе 279,7 тыс. повторно.

Тем временем вакцинация препаратом британско-шведской компании AstraZeneca в Дании временно приостановлена после появления информации об образовании тромбов у привившихся.



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