 

Путин отметил важность социальной ответственности бизнеса на фоне кризиса

11.03.2021, 14:22, Новости дня
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Вызванные кризисом испытания доказали важность социальной ответственности бизнеса, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

«Испытания кризиса показали, насколько важно, когда бизнес, компании на деле, конкретными решениями демонстрируют ответственность за страну, за регион, за город, в котором они работают, за специалистов их коллективов, реализуют проекты в социальной сфере, в области защиты окружающей среды», – передает слова главы государства РИА «Новости».

 «И напротив, и в нашей стране, да и во всем мире мы видим, с какими серьезными проблемами сталкиваются компании, которые в погоне за сиюминутным результатом забывают о работе «вдолгую», на перспективу. Расходы на эти решения, на решение этих проблем, на преодоление их последствий порой в разы превышают мнимую экономию», – добавил Путин.

Президент отметил, что внезапный и масштабный кризис потребовал от государств экстраординарных действий. «В этих условиях страны с независимой макроэкономической политикой реализовали рекордные по объемам стимулирующие пакеты мер – как по линии бюджетной, так и денежно-кредитной политики», – сказал он.

На том же совещании президент заявил, что минувший 2020 год из-за пандемии коронавируса стал самым плохим для мировой экономики после окончания Второй Мировой войны. Президент отметил также, что риски инвестиций в российскую экономику серьезно снизились.



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