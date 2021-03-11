 

Facebook повторно запускает Instagram Lite

11.03.2021, 14:22, Новости дня
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Компания Facebook заявила в повторном запуске Instagram Lite. Как видно из названия, речь идет об облегченной версии одноименной сети. Ранее американская корпорация уже пыталась осуществить данный проект. Это было еще в 2018 году, отмечают эксперты.

Теперь же Instagram Lite будет работать в 170 странах мира. В отличие от полноценной версии, в данном случае пользователи не смогут самостоятельно записывать ролики. Однако им предоставлена возможность просматривать видео и обмениваться сообщениями с другими участниками сети.

Кроме того, разработчик обещает отсутствие рекламы на первых порах. Со временем она все-таки появится, так как проект коммерческий и должен приносить прибыль его создателям.



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