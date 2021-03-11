 

“С языком, конечно, перебор был”. Тодоренко покривлялась перед камерой

11.03.2021, 14:18, Новости дня
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Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко 10 марта в Instagram разместила ролик, в котором предстала с разными прическами: русыми волосами, заплетенными в две косы, и платиновой блондинкой с прямыми волосами по плечи.

В финале ролика она облизала губы, демонстрируя зубы в брекетах.

“Весело сегодня было. Вы тоже любите немного покривляться?” – спросила она.

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

“С языком, конечно, перебор был”, – отметила подписчица sivashkaterina.

“Вот мне кажется, раньше было табу на ТВ на людей с брекетами (звезды ставили лингвальные), а сейчас прямо норм, тренд. И это радует”, – написала me_and_sweets.

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи “Орел и решка”. В конце июля 2020 года стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции. Она ведет программу “Кралі в терміналі” на “Люкс FM”. Об этом сообщало издание “Детектор Медіа”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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