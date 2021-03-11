СБУ разоблачила группу, которая производила и сбывала оптовые партии синтетических наркотиков

11.03.2021, 14:18, Новости дня

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Служба безопасности Украины 11 марта рассказала о задержании членов группировки, которые производили и продавали наркотики оптовыми партиями. Каждый месяц они получали почти 70 млн гривен прибыль, отметили в пресс-центре СБУ.

Задержаны девять организаторов и активных участников группы. Оперативники провели 46 обысков по местам проживания участников группы, в их транспортных средствах и трех нарколабораториях. В результате они изъяли более 100 кг подготовленного к продаже амфетамина, синтетического наркотика MDMA PVP и метадона. Кроме этого было найдено пять тонн сырья для изготовления наркотиков, оборудование, $30 тыс., €30 тыс. и 20 тыс. гривен наличными.

Общая сумма изъятых веществ составляет более $1,5 млн на черном рынке. По информации СБУ, в состав группы входило 14 жителей столичного региона. Нарколаборатории они обустроили в трех собственных домах в Киевской области.

“Ежемесячно злоумышленники производили более 150 кг психотропных веществ. Для продажи готового товара дельцы создали три интернет-магазина. Авторизацию виртуальных услуг клиенты получали по предварительной договоренности через колл-центр участников группировки. Задокументировано семь фактов сбыта наркодельцами крупных партий амфетамина и прекурсора фенилнитропропен”, – рассказали подробности в СБУ.

Правоохранители задержали девять организаторов и активных участников группы. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), и ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

По результатам следствия правоохранители могут квалифицировать действия организаторов группировки по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предполагает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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