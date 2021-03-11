SpaceX запустила ракету со спутниками для сети Starlink

11.03.2021, 12:12, Новости дня

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Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками для орбитальной сети Starlink.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 03.13 по времени Восточного побережья США (11.13 мск), передает ТАСС.

В SpaceX намерены вновь вернуть первую ступень носителя на Землю. Ожидается, что через несколько минут после старта она плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Пуск первоначально был намечен на 9 марта, однако его перенесли из-за необходимости проведения дополнительных проверок.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. Запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов.

Компания уже запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить 499 долларов, ежемесячная абонентская плата составляет 99 долларов, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.

Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.

В начале марта SpaceX запустила ракету Falcon 9 с очередной партией из 60 спутников Starlink.