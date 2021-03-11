 

Президент Армении отказался назначать нового главу генштаба

11.03.2021, 12:12, Новости дня
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Президент Армении Армен Саркисян отказался назначать Артака Давтяна новым начальником генштаба Вооруженных сил, чья кандидатура была предложена премьером Николом Пашиняном.

«Президент республики вернул со своими возражениями предложение премьер-министра о назначении Артака Давтяна начальником генерального штаба ВС», – сообщили в пресс-службе президента, передает РИА «Новости».

В среду Пашинян заявил, что глава Генерального штаба Армении Оник Гаспарян освобожден от должности, однако позже президент Армении оспорил увольнение главы генштаба в КС. Сам глава Генштаба ВС Армении также оспорил решение об увольнении в административном суде.

Тем временем Пашинян направил президенту страны ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником генштаба ВС Армении, который возглавлял генеральный штаб ВС Армении в 2018-2020 годах.

Напомним, очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тиграна Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна, однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу генштаба.



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