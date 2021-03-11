 

Беларусь получила первую партию российских ракет “Атака”

11.03.2021, 11:48, Новости дня
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Первая партия российских управляемых ракет 9М120 “Атака” поступила в Вооруженные силы Беларуси в рамках военно-технического сотрудничества с РФ. Об этом 11 марта сообщило минобороны Беларуси.

“Ракета может применяться как с наземного, так и с воздушного носителя. “Атака” оснащена боевой частью кумулятивного действия и предназначена для поражения танков всех типов, в том числе с экранами динамической защиты”, – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что бронепробиваемость ракеты – 800 мм.

Технические характеристики ракет: калибр – 130 мм, длина – 1830 мм, масса – 49,5 кг, дальность стрельбы – до 6 тыс. м, максимальная скорость полета – 550 м/с.

В перспективе вооруженные силы Беларуси планируют полностью обновить арсенал данного вооружения, добавили в минобороны.

В марте Россия и Беларусь проведут сразу несколько совместных военных учений. Первые учения пройдут с 9-го по 20 марта на полигоне Поливно в Ульяновской области (Россия). Параллельно в период с 15-го по 27 марта на полигоне Осиповичский в Минской области (Беларусь) пройдут совместные белорусско-российские тактические учения.

Помимо этого, на сентябрь запланированы российско-белорусские военные учения “Запад 2021”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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