 

Российские истребители решили оснастить датчиками обледенения с ИИ

11.03.2021, 11:23, Новости дня
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Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) начал серийное производство датчиков обледенения с элементами искусственного интеллекта для установки на новейшие истребители, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Специалисты предприятия полностью выполнили техническое задание заказчика, обеспечив надежную работу датчика обледенения при резко меняющихся значениях углов атаки. Этого удалось добиться благодаря разработке дополнительного программного обеспечения и изменению конструкции изделия. Датчик не только сигнализирует о начале обледенения, но и прогнозирует ситуацию, защищая истребитель от неблагоприятных погодных факторов», – передает ТАСС сообщение Ростеха.

Научно-исследовательский институт электронных приборов уже выпустил первую партию устройств. В новой разработке на 30% снижена масса блока управления, при этом он оснащен ИК-портом для обмена информацией. Датчик для военных самолетов будет не только сигнализировать об образовании наледи, но и измерять толщину льда и прогнозировать обледенение с помощью элементов искусственного интеллекта.

Напомним, в декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что использование искусственного интеллекта (ИИ) в управлении оружием в будущем станет во многом определять исход боя.



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