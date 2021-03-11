Российские истребители решили оснастить датчиками обледенения с ИИ

11.03.2021, 11:23, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) начал серийное производство датчиков обледенения с элементами искусственного интеллекта для установки на новейшие истребители, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Специалисты предприятия полностью выполнили техническое задание заказчика, обеспечив надежную работу датчика обледенения при резко меняющихся значениях углов атаки. Этого удалось добиться благодаря разработке дополнительного программного обеспечения и изменению конструкции изделия. Датчик не только сигнализирует о начале обледенения, но и прогнозирует ситуацию, защищая истребитель от неблагоприятных погодных факторов», – передает ТАСС сообщение Ростеха.

Научно-исследовательский институт электронных приборов уже выпустил первую партию устройств. В новой разработке на 30% снижена масса блока управления, при этом он оснащен ИК-портом для обмена информацией. Датчик для военных самолетов будет не только сигнализировать об образовании наледи, но и измерять толщину льда и прогнозировать обледенение с помощью элементов искусственного интеллекта.

Напомним, в декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что использование искусственного интеллекта (ИИ) в управлении оружием в будущем станет во многом определять исход боя.