“Мощные лошадки, “Куколки шикарные” – Maruv со своими коллегами позировала в прозрачной одежде

11.03.2021, 11:02, Новости дня

Строящая карьеру в России украинская певица Maruv 11 марта в Instagram опубликовала фото в окружении танцовщиц из своего балета.

Все они запечатлены в прозрачных корсетах и высоких перчатках. Maruv позировала в ярко-оранжевом парике.

– If you see something in my eye, let’s not over-analyze, don’t go too deep with it baby, – написала она строчку из своей песни Crush. Она переводится как “”Если ты видишь что-то в моих глазах, не надо чрезмерно анализировать, не углубляйтесь в это, детка”.

Подписчики отреагировали на пост.

– Огненная lady Cat и ее кошки, – написала one.love.maruv.

– Чулки даже на руках. Аня, вы лучшая, – заявила lidnewskaya5.

– Кошечки лакшери, богини, императрицы, – отметила valeria_joke.

– Куколки шикарные, – написала gadanie_na_taro_maria.

– Мощные лошадки, – заявил zamyslovskiiviktor.

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

В марте 2020-го Maruv пожаловалась, что не может выехать из РФ из-за карантина. Отвечая на критику пользователей сети, певица заявила, что считает своим личным делом, в какую страну ей ехать на заработки.

В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. В ноябре она стала судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ