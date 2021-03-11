Польский посол не поехал в Тернополь, в котором теперь есть стадион им. Шухевича

11.03.2021, 10:18, Новости дня

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«К сожалению, из-за решения депутатов городского совета Тернополя от 5 марта назвать городской стадион именем Романа Шухевича, у меня не было другого выхода как отказаться от своего визита», — написал Посол Польши в Киеве Бартош Чихоцкий. Дипломат выразил сожаление в связи с тем, что группа безответственных политиков на Украине пытается уничтожить достижения примирения последних десятилетий между соседскими странами, пишет Polskie Radio.



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Посол Польши в Киеве Бартош Чихоцкий отменил свой визит в Тернополь на западе Украины из-за того, что городскому стадиону было присвоено имя главнокомандующего УПА* Романа Шухевича, пишет Polskie Radio.

В письме польского дипломата к главе Тернопольской областной администрации Владимиру Трушу посол Польши сообщает, что «с большим сожалением» и «в последнюю минуту» он вынужден отменить визит, который должен был быть нацелен на развитие сотрудничества этого региона с Польшей.

«К сожалению, из-за решения депутатов городского совета Тернополя от 5 марта назвать городской стадион именем Романа Щухевича, у меня не было другого выхода как отказаться от своего визита», — написал Чихоцкий.

Дипломат также выразил уверенность в том, что путём диалога власти Польши и Украины найдут решение проблем в плане идентичности. «Мы соседи, у нас слишком много общего, чтобы позволить группе безответственных политиков уничтожить достижения примирения последних десятилетий», — призвал посол Республики Польша.

Во вторник Чихоцкий также направил письмо главам польских административных единиц, которые, согласно информации на сайте мэрии Тернополя, имеют партнёрские соглашения с этим украинским городом. В этом письме посол Польши пишет о решении властей и подчеркивает, что жертвы Шухевича и его подчиненных до сих пор не могут рассчитывать на христианские захоронения на территории современной Украины.

Во вторник также посол Израиля на Украине Джоэль Лион потребовал отменить решение тернопольских властей.

На сайте властей Тернополя виднеется информация о том, что инициатором присвоения стадиону имени Шухевича был мэр города Сергей Надаль, а депутаты приняли решение единогласно на заседании в пятницу, резюмирует Polskie Radio.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории РФ (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).



