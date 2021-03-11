В больницах Польши остаются 22 украинца, пострадавших в ДТП автобуса – ГСЧС Украины

11.03.2021, 9:22, Новости дня

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В больницах Польши продолжают находиться 22 украинца, которые 6 марта попали в ДТП, двое из них в тяжелом состоянии. Об этом утром 11 марта сообщила пресс-служба Госслужбы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины.

“По состоянию на 7.00 11 марта, по информации МИД Украины, в лечебных учреждениях республики Польша находится 22 человека (из них два в тяжелом состоянии). Событие находится на контроле МИД Украины”, – сказано в сообщении.

8 марта генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк сообщил, что у двух украинцев, попавших в аварию, возникли проблемы с лечением. Их отказывались лечить из-за отсутствия страховки.

В ночь на 6 марта в Польше автобус “Познань – Херсон” с 57 украинцами попал в ДТП. Он слетел с эстакады в кювет. Сначала была информация о шести погибших украинцах и 41 пострадавшем. Позже в МИД Украины уточнили, что погибло не шесть украинцев, а пять.

МИД Украины сообщал о 35 госпитализированных гражданах Украины, их отвезли в больницы городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудна Мала. Часть из них позже выписали.

Вечером 6 марта 24 пассажира автобуса отправили в Украину.

По предварительной версии, водитель транспортного средства не справился с управлением.

Один из пострадавших пассажиров автобуса Михаил Токмаков рассказал, что водитель мог заснуть. “Минут за 50 до инцидента он вырубился, он сильно вильнул на пустой трассе. Уже было понятно, что водитель засыпал”, – отметил он.

7 марта польские правоохранители предъявили водителю автобуса обвинение в непредумышленном убийстве, ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

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