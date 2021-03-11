 

Гражданин Украины хотел принести контрабандой 20 спортивных голубей из России – пограничники

11.03.2021, 9:22, Новости дня
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Пограничники Сумского отряда задержали мужчину, который пытался нелегально пронести на территорию Украины 20 голубей в картонных коробках из России. Об инциденте рассказали в пресс-сцентре Госпогранслужбы Украины 10 марта.

43-летнего гражданина Украины обнаружили возле государственной границы в районе населенного пункта Гаврилова Слобода Середино-Будского района. Он нес две картонных коробки, в которых были птицы. 

При осмотре контрабанды, пограничники обратили внимание на то, что птицы были с кольцами, на которых были  указаны номера птиц и метка “RUS SRSG 2020”. Такое обозначение свидетельствует об их принадлежности к “Союзу российских спортсменов-голубеводов”, отметили пограничники.

Задержанный пояснил правоохранителям, что искал собаку, которая сбежала от него в направлении границы. В итоге, по словам мужчины, он заблудился, а ящики с голубями он просто нашел.

Пограничники проверили участок границы и установили, что мужчина незаконно пересек российско-украинскую границу с территории Украины на территорию России и обратно.

“Выявленных птиц, вероятно, использовали в соревнованиях. Отметим, что согласно выводам орнитологов при благоприятных условиях голуби могут дожить до 20-25 лет, а некоторые и больше”, – заявили в ГПСУ.

За незаконное пересечение государственной границы Украины мужчине грозит административная ответственность по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предполагает штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест до пятнадцати суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Пограничники сейчас решают, кому передать спасенных “крылатых спортсменов”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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