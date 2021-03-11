Роскачество проверило эффективность медицинских масок

11.03.2021, 8:30, Новости дня

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Отдельные медицинские защитные маски не пропускают бактерии, но ни одна не гарантирует полную защиту от вирусов, при этом некоторые многоразовые маски, изготовленные не из ткани, ничем не хуже одноразовых, говорится в сообщении Роскачества.

Организация совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) исследовала основные типы масок, представленных в розничной продаже: медицинские маски, лицевые – одноразовые и многоразовые, а также средства индивидуальной защиты (респираторы FFP2). Всего было проверено 14 торговых марок, девять из которых произведены в России, а пять – в Китае.

«Итог эксперимента: все маски пропускают вирусы, и ни одна не гарантирует 100% защиты», – передает РИА «Новости» сообщение экспертов. Лучший результат – у нетканевой маски с вирусной проницаемостью 56,2%, худший – у маски-респиратора KN95 FFP2 с клапаном, которая задерживает менее 3% вирусов.

В ходе испытаний выяснилось, что не пропускают бактерии маски только четырех торговых марок, остальные – пропускают один или несколько их типов. Роскачество уточняет, что исследования проводились с семью микроорганизмами, включая стафилококк: он по своей форме и образу действия напоминает аэрозольные капли, через которые распространяется COVID-19.

Все исследованные маски соответствуют обязательным требованиям безопасности и не содержат формальдегида, ацетона, метанола и других химических веществ, а также не оказывают раздражающее действие на кожные покровы. Кроме того, в каждой категории масок, за исключением тканевых, были такие, которые показали высокий уровень и бактериальной, и вирусной фильтрации, сообщают в организации, а некоторые многоразовые нетканевые маски не уступают и одноразовым – медицинским и немедицинским.

Роскачество обращает внимание, что ни одна маска в совокупности не дает 100% защиты и не подходит для использования в «красных зонах» больниц, но может использоваться в быту с соблюдением всех остальных мер профилактики. «Маска в первую очередь перераспределяет потоки воздуха кашляющего или чихающего человека: капли при ношении маски уходят вбок и вниз, что снижает риск заболеть другим людям», – подчеркивают эксперты.

Медицинские маски чаще всего изготавливаются мелкозернистой сеткой из полипропиленовых нитей – мельтблауна и спанбонда, в нетканевых масках может использоваться неопрен, полиуретан и другие синтетические материалы, в тканевых масках – хлопок или бязь. «Однако в целом низкую эффективность фильтрации среди протестированных масок показали тканевые: ни одна из них не рекомендована к использованию», – заключают эксперты.

Ранее главврач московской горбольницы №71 и телеведущий Александр Мясников усомнился в эффективности ношения масок и перчаток во время пандемии коронавируса.