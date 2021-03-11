 

10 марта на Донбассе погиб украинский военнослужащий – командование Объединенных сил

11.03.2021, 7:42, Новости дня
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10 марта в Донецкой области боевики смертельно ранили украинского военнослужащего. Об этом в среду проинформировали в Facebook оперативно-тактической группировки Объединенных сил “Восток”.

“10 марта вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Старогнатовка. […] Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Воину оперативно была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось”, – говорится в сообщении.

В командовании группировки “Восток” отметили, что о действиях боевиков уведомили представителей ОБСЕ.

https://www.facebook.com/otueast/posts/441674683924944

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

В январе на востоке Украины погибли трое военнослужащих, в феврале, по подсчетам “Новинарні”, – не менее 11.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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