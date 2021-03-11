Гривна подорожала относительно доллара и евро
11.03.2021, 7:42,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 11 марта.
Гривна к доллару подорожала на четыре копейки: с 27,74 грн/$ до 27,70 грн/$.
К евро украинская валюта укрепилась, курс повысился на четыре копейки: с 32,97 грн/€ до 32,93 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю остался на уровне 3,75 грн за 10 руб.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет