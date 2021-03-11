 

Гривна подорожала относительно доллара и евро

11.03.2021, 7:42, Новости дня
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 11 марта.

Гривна к доллару подорожала на четыре копейки: с 27,74 грн/$ до 27,70 грн/$.

К евро украинская валюта укрепилась, курс повысился на четыре копейки: с 32,97 грн/€ до 32,93 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю остался на уровне 3,75 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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