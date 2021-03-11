Рубль укрепился к доллару на открытии торгов

11.03.2021, 7:40, Новости дня

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Курс доллара к рублю снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,25 копейки, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара к рублю снизился на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,25 копейки и составил 73,6 рубля. Курс евро поднялся на 20 копеек, до 87,95 рубля, передает ТАСС.

Накануне курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 55 копеек и составил 73,97 рубля. Курс евро не изменился и составил 88 рублей.