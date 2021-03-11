 

Apple сокращает производство смартфонов

11.03.2021, 6:56, Новости дня
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В американской компании Apple решили пересмотреть планы по выпуску мобильных устройств на первое полугодие. Вместо 96 миллионов смартфонов, для которых уже заказаны комплектующие, производитель выпустит 75 миллионов.

Сокращение коснется нескольких моделей iPhone 12-й и 11-й линейки. Особенно плохо продаются iPhone 12 mini, отмечают специалисты по маркетингу. Поэтому данная мобилка вовсе сойдет с конвейера. Также в первом полугодии меньшими партиями выйдут iPhone 12, iPhone 11 и iPhone SE.

Однако более дорогие аппараты iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max компания планирует выпустить большим тиражом. Комплектующих для них будет достаточно, ведь запчасти останутся от заказов для iPhone 12 mini.



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