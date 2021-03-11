Компания AMD готовит презентацию 19 процессоров Epyc

11.03.2021, 6:56, Новости дня

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Как стало известно из достоверных источников, компания AMD 15 марта проведет презентацию целой линейки новых процессоров Epyc, созданных на архитектуре Zen3. Всего будут представлены 19 разных версий с количеством ядер от восьми до 64.

Представители AMD подтвердили данную информацию. Однако они напомнили, что в силу известных обстоятельств мероприятие будет проведено только в режиме онлайн. Также на сайте компании появится видеозапись презентации, которую все желающие смогут посмотреть в любое удобное для себя время.

Процессоры из данной серии смогут достигать частоты 4,1 ГГц, что на 0,4 ГГц больше, чем в линейке архитектуры Zen2. Чипы будут использованы для различных устройств.