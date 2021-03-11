 

Россиян предупредили об опасности VPN после замедления Twitter

11.03.2021, 6:06, Новости дня
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Напомним, что ранее в РФ приняли решение замедлить работу Twitter на территории страны, что, как известно, можно обойти, воспользовавшись маскировкой VPN.

По мнению специалистов по кибербезопасности, результатом станет большая активность российских пользователей в VPN-сервисах. Однако проблема в том, что большинство юзеров будут прибегать к услугам бесплатных VPN-провайдеров, что может открыть дополнительные возможности для злоумышленников и нечистоплотных маркетологов.

Эксперты напоминают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Провайдеры часто собирают максимальное количество данных о пользователях. А как потом будет использована информация, никому не известно.



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