Россиян предупредили об опасности VPN после замедления Twitter

11.03.2021, 6:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Напомним, что ранее в РФ приняли решение замедлить работу Twitter на территории страны, что, как известно, можно обойти, воспользовавшись маскировкой VPN.

По мнению специалистов по кибербезопасности, результатом станет большая активность российских пользователей в VPN-сервисах. Однако проблема в том, что большинство юзеров будут прибегать к услугам бесплатных VPN-провайдеров, что может открыть дополнительные возможности для злоумышленников и нечистоплотных маркетологов.

Эксперты напоминают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Провайдеры часто собирают максимальное количество данных о пользователях. А как потом будет использована информация, никому не известно.