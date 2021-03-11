 

Израильтяне предложат «зеленый водород» по одному доллару за килограмм

11.03.2021, 6:06, Новости дня
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Производство водорода можно удешевить настолько, что этот вид топлива будущего станут продавать всего по одному доллару за килограмм. Об этом сообщили израильские специалисты, участвующие в стартапе H2Pro.

Себестоимость водорода во многом зависит от цены используемой для его получения энергии. Новая технология основана исключительно на «зеленом» электричестве, получаемом исключительно из возобновляемых источников без сжигания другого топлива. Кроме того, необходимы эффективные резервуары для хранения водорода в больших объемах.

Напомним, что водород используется в топливных элементах для производства электричества, в том числе и на борту транспортного средства. В атмосферу выбрасывается только водяной пар.



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