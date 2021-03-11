Дегтярев назвал приоритетом решение проблемы обманутых дольщиков в Хабаровском крае

11.03.2021, 6:00, Новости дня

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В Хабаровске состоялось межведомственное совещание, посвященное состоянию законности и повышению эффективности работы органов прокуратуры, государственной власти и местного самоуправления в сфере соблюдения прав граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

Совещание провел заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин. Участие в нем приняли врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, глава регионального минстроя Андрей Чекулаев, представители госстройнадзора и других ведомств, передает «Восток медиа».

Дегтярев неоднократно заявлял, что покончить с проблемой обманутых дольщиков в течение нескольких ближайших лет – принципиальная задача для нынешней команды правительства региона. Глава края привлек к этому процессу все структуры регионального и федерального уровней, которые могут помочь быстрее и эффективнее решить накопившиеся юридические, бюрократические и финансовые вопросы.

«Проблема обманутых дольщиков – один из аспектов, которые нивелируют усилия власти по повышению уровня жизни в Хабаровском крае. По этой причине ее решение – в числе приоритетов команды, которая сейчас работает в правительстве региона. Президент РФ Владимир Путин еще летом 2019 года на совещании с членами правительства страны потребовал решить в ближайшие годы этот вопрос. Он отметил, что власти должны сделать все, что от нас зависит, чтобы в ближайшее время, в ближайшие несколько лет мы избавились от такого позорного словосочетания и явления, как «обманутый дольщик», – отметил врио губернатора.

Еще будучи депутатом Госдумы, Дегтярев голосовал за принятие закона, который обеспечивает защиту интересов участников долевого строительства при банкротстве застройщика. Однако данный закон, хоть и действует сегодня, не распространяется на ту часть обманутых дольщиков Хабаровского края, чьи дома начали строить до его вступления в силу.

В прошлом году – в эксплуатацию были введены девять многоквартирных домов. Количество обманутых дольщиков сократилось в регионе на 214 человек. На сегодняшний день проблемными остаются 35 строек. Это объекты, по которым сроки разрешения на строительство просрочены более чем на полгода, либо в отношении застройщика введена процедура банкротства, либо срок ввода в эксплуатацию превышен в сравнении с договорными обязательствами более чем на полгода. По 17 из них имеются договоры долевого участия с физическими лицами. В общей сложности по ним насчитывается 1 127 обманутых дольщиков.

Сегодня позиция правительства Хабаровского края такова: все дольщики должны получить либо жилье, за которое заплатили, либо денежную компенсацию.

«Правительство Хабаровского края видит проблему обманутых дольщиков. И мы уже подобрали механизм решения по каждому объекту. В первую очередь – с привлечением федеральных средств через Фонд защиты прав обманутых дольщиков. Об этом уже договоренность в Правительстве РФ по поручению премьер-министра Михаила Мишустина достигнута, мы заключили соглашение с Фондом, предусмотрели в бюджете края средства на софинансирование. Теперь осталось дело за малым – достроить или компенсировать», – сообщил врио губернатора.

Хабаровский край получит 1,3 млрд рублей от Фонда защиты прав обманутых дольщиков. В соглашение включены 11 домов, договоры долевого участия в строительстве которых заключены у 1 044 жителей края.

Пять домов и три автостоянки планируется достроить уже в этом году силами подрядчиков или новых инвесторов. Еще три стройки возобновятся благодаря средствам Фонда защиты прав дольщиков. С вводом в эксплуатацию этих объектов будут восстановлены в правах 902 дольщика. Дольщикам семи домов будет выплачена денежная компенсация на основании регламента, который применяет при расчетах Фонд защиты прав обманутых дольщиков.

«30 декабря 2020 года получено решение Наблюдательного совета Фонда о выплатах компенсаций 31 дольщику по 4 домам застройщиков ООО «Лазурит» и ООО «Техмонтаж». Организована разъяснительная работа с гражданами по заполнению заявлений для получения компенсаций. Общая потребность – 173,4 млн рублей, в том числе 27,75 млн рублей (16%) перечислены из краевого бюджета», – проинформировал министр строительства Хабаровского края Андрей Чекулаев.

Денежные компенсации – новый инструмент решения проблемы обманутых дольщиков, который будет применен в Хабаровском крае впервые.

Значительные подвижки в решении проблемы обманутых дольщиков в Хабаровском крае начались благодаря вмешательству органов прокуратуры и лично заместителя генпрокурора Дмитрия Демешина. Ряд мер прокурорского реагирования последовал непосредственно на совещании. В частности, были вынесены прокурорские предостережения главе регионального минстроя Андрею Чекулаеву и руководителю Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому края Татьяне Зайцевой. Также прокурорские предостережения получили застройщики.

Глава региона сообщил, что правительство края планирует в ближайшее время передать материалы по одному из застройщиков в Следственный комитет.