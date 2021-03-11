Марк Цукерберг обещает разработать технологию телепортации до 2030 года

11.03.2021, 4:26, Новости дня

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Основатель соцсети «Фейсбук» Марк Цукерберг пообещал, что уже до конца текущего десятилетия люди смогут использовать технологии телепортации. Правда, речь идет вовсе не о мгновенном физическом перемещении в пространстве.

По мнению Цукерберга, для нашего сознания не так уж и важно, что произойдет: мы сами перенесемся в другое место или «место» телепортируется к нам. Более того, не имеет особого значения, произойдет ли это на самом деле или же только в нашем сознании.

Первые телепортации будущего произойдут при помощи развитых технологий виртуальной и дополненной реальности, утверждает Марк Цукерберг. Эффект будет максимально реальным. Никто и не заметит разницы между реальным и виртуальным путешествием.