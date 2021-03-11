Современный ИИ по распознаванию предметов можно обмануть самым примитивным образом

11.03.2021, 4:26, Новости дня

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Исследователи из OpenAI решили подшутить над искусственным интеллектом, предназначенным для распознавания предметов по их изображению. В результате была выявлена серьезная проблема в работе ИИ.

На обычной газонокосилке они наклеили этикетку с изображением доллара. В результате машина восприняла ее как копилку. Ели на яблоке написать, что это смартфон, то искусственный интеллект прочитает слово и не обратит внимание на другие признаки.

Проблема в пока еще достаточно примитивных алгоритмах для искусственного интеллекта, который оказывается слишком наивным и доверчивым, отмечают ученые. Но такой недостаток в ИИ сохранится недолго. В будущем он станет умнее, и такие примитивные шутки с ним не пройдет.