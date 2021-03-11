 

Лидер республиканцев в Сенате США сравнил Вашингтон с Кабулом

11.03.2021, 4:20, Новости дня
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Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл выразил мнение, что меры обеспечения безопасности в расположенном в Вашингтоне Капитолии являются излишними и напоминают ситуацию в столице Афганистана.

«Это излишне, мы перестарались. Мне крайне неудобно, что мои избиратели не могут прийти в Капитолий. Вокруг комплекса вся эта колючая проволока. Это напоминает мне мой последний визит в Кабул», – приводит слова республиканца ТАСС.

«Нужны ли нам какие-то изменения? Вероятно, да, – сообщил Макконнелл. – Выглядит ужасно, когда символ нашей демократии окружен колючей проволокой».

Накануне министр обороны США Ллойд Остин продлил срок размещения бойцов Нацгвардии США на территории американского Конгресса до 23 мая. В прошлую среду полиция Капитолия США объявила о получении разведданных о намерении неизвестной группы ополченцев проникнуть в здание законодательного органа. В связи с этим правоохранители усилили безопасность, вокруг Капитолия США построили дополнительное заграждение и увеличили численность охраны. После этого полиция Капитолия обратилась в Пентагон с просьбой продлить пребывание Нацгвардии США в Вашингтоне для охраны Капитолия на два месяца. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщал, что Национальная гвардия США останется в Вашингтоне до 12 марта. В январе не менее 25 тыс. бойцов Национальной гвардии США привлекли к охране Вашингтона на фоне инаугурации Джо Байдена.

Напомним, в начале января сторонники 45-го президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.



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