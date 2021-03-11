Россия созвала неформальное заседание СБ ООН по Крыму

11.03.2021, 1:50, Новости дня

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Россия созвала 17 марта неформальное заседание Совета Безопасности ООН по Крыму, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский напомнил, что западные страны анонсировали проведение в пятницу, 12 марта, по «формуле Арриа» (неформальное обсуждение с участием гражданского сообщества) очередной встречи Совбеза ООН, посвященной Крыму. «Украинцы и их западные спонсоры давно уже используют годовщины воссоединения Крыма с Россией как повод «постенать» над мнимыми нарушениями прав человека в российском Крыму, напомнить о своем непризнании его «оккупации» Россией и вбросить в СМИ очередную порцию фальшивок про российский полуостров», – приводит слова зампостпреда РФ ТАСС.

«При этом мы последовательно призывали пригласить к участию самих жителей полуострова, лучше которых никто о жизни на нем, понятное дело, не расскажет», – констатировал он, подчеркнув, что инициатива была отвергнута. «Взяв долгую паузу, коллеги нам предсказуемо отказали, даже не назвав причину, – указал Полянский, – правда о ситуации на полуострове им абсолютно не нужна». «Поэтому мы, не откладывая в долгий ящик, по согласованию с крымчанами объявили о проведении нашей «Аррии» по Крыму уже 17 марта. Жители полуострова подобрали на нее прекрасных докладчиков, представляющих крымскую общественность», – сообщил зампостпреда России. По его словам, российская сторона рассчитывает на то, что западные коллеги примут участие во встрече.

Напомним, 22 мая 2020 года российский постпред при ООН Василий Небензя и жители Крыма рассказали в СБ ООН о воссоединении региона с Россией. В неформальной видеоконференции в СБ ООН по формуле Арриа впервые приняли участие жители полуострова. При этом Украина, США, Британия и Эстония не захотели слушать жителей Крыма в СБ ООН. Глава украинской общины Крыма назвала отказ слушать жителей Крыма в ООН лицемерием.