CBS – в споре с Меган Маркл королевская семья полагается на помощь жёлтой прессы

11.03.2021, 0:18, Новости дня

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Британские СМИ окрестили недавнее интервью Меган Маркл, в котором герцогиня обвинила королевскую семью в притеснениях и расизме, «наихудшим кризисом монархии последних десятилетий». Более того, по словам экспертов, влиятельные таблоиды помогают Букингемскому дворцу, манипулируя общественным мнением об этом скандале, передаёт CBS News.

Королева нарушила молчание после сенсационного интервью, которое Опра Уинфри взяла у принца Гарри и Меган Маркл. В Британии оно вышло вечером в понедельник.

Букингемский дворец опубликовал заявление от имени королевы. В нём говорится: «Вся семья была расстроена, когда узнала о том, насколько сложными последние годы были для Гарри и Меган. Поднятые ими вопросы, особенно те, что касаются расы, вызывают тревогу. Хотя воспоминания об определённых событиях могут отличаться, они воспринимаются очень серьёзно и будут решаться в узком семейном кругу. Гарри, Меган и Арчи всегда будут очень любимыми членами семьи».

Ранее сегодня принц Чарльз впервые появился на публике после трансляции интервью. Он посещал центр вакцинации от COVID на севере Лондона. Принц Чарльз не ответил на вопрос репортёров об интервью.

Между тем в ситуацию вмешиваются британские таблоиды. Некоторые из них заявляют, что монархия столкнулась с наихудшим кризисом за десятилетия, другие продолжают критиковать пару (Меган и Гарри. — ИноТВ). С репортажем из Букингемского дворца иностранный корреспондент CBS News Холи Уильямс.

Британские таблоиды одержимы королевской семьёй, потому что новости о королевской семье хорошо продаются.

КЕВИН МАККЕНЗИ, экс-редактор TheSun: Их (Меган и Гарри. — ИноТВ) любили все. Честно говоря, их свадьба была просто фантастической!

Но затем британская публика разлюбила герцогиню. Так считает Кевин Маккензи, бывший редактор самого продаваемого таблоида страны — газеты The Sun.

КЕВИН МАККЕНЗИ: Я думаю, о ней (Меган. — ИноТВ) пишут таким образом, чтобы выставить её в негативном свете. Потому что люди этого хотят.

Рейтинг одобрения Меган уступает рейтингу королевы, принца Уильяма, Кейт и даже Камилы. Но кто же изначально формирует подобное общественное мнение?

АИША ХАЗАРИКА, британская журналистка: Они самые продаваемые газеты в стране, и они отличаются своей жестокостью…

Журналистка Аиша Хазарика говорит, что сами таблоиды и формируют такое мнение своими заголовками, которые варьируются от расистских до смехотворных.

АИША ХАЗАРИКА: Существует правило, которое гласит: никогда не критикуйте жёлтую прессу. Они настолько мощные, что могут раздавить вас раз и навсегда.

МЕГАН МАРКЛ, герцогиня Сассекская: Мы не создавали эту чудовищную машину (из статей жёлтой прессы. — ИноТВ) вокруг нас…

Но именно этого и добилась герцогиня своими судебными исками, жалобами, а теперь и этим разрушительным интервью.

Тем не менее королевская семья полагается на таблоиды и их позитивное освещение, чтобы оправдать собственное существование. Кевин Маккензи рассказал нам, что теперь они используют СМИ, чтобы защититься от угрозы.

КЕВИН МАККЕНЗИ: У них (королевской семьи. — ИноТВ) появились опасения, что Меган побеждает в этой битве за общественное мнение.

Но эту герцогиню не запугать, учитывая её глобальную аудиторию и влиятельных друзей.

АИША ХАЗАРИКА: Она дала им отпор, а хулиганы терпеть не могут, когда им дают отпор.

ХОЛИ УИЛЬЯМС, иностранный корреспондент CBS News: Интервью будет показано здесь, в Соединённом Королевстве, сегодня вечером. И после этого британской публике предстоит решать, кто является злодеем: беременная герцогиня, по словам которой, из-за обращения в этой стране у неё появлялись мысли о самоубийстве, или жёлтая пресса.

Холи Уильямс, CBS News, Лондон.

Дата выхода в эфир 09 марта 2021 года.