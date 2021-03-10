 

Почти 2 тысячи погибших от COVID-19 за сутки — в Бразилии новый антирекорд

10.03.2021, 21:48, Новости дня
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В Бразилии в очередной раз зафиксирован новый рекордный показатель по числу смертей от коронавируса за сутки — 1972 погибшего, передаёт Televisa. В целом за всё время пандемии в этой стране от COVID-19 умерли более 268 тыс. человек.

Бразилия — это одна из наиболее пострадавших от COVID-19 стран мира. За последние сутки от этой болезни там умерли 1972 человека. Это новый рекорд по количеству погибших за один день.

Кроме того, было сообщено о 70 764 новых случаях заражения. Эти данные во вторник привело Министерство здравоохранения (Бразилии. — ИноТВ) в одной из своих информационных сводок.

Количество смертей за вторник превысило показатель, зафиксированный на прошлой неделе в среду, когда были зарегистрированы 1910 погибших. Ранее это был самый смертоносный день с начала пандемии.

В этот вторник был зафиксирован пятый по величине показатель по количеству заражений с того момента, как 26 февраля прошлого года Бразилия зарегистрировала первый случай COVID-19.

С учётом данных за вторник в Бразилии от коронавируса умерли уже 268 379 человек, при этом случаев заражения уже более 11 миллионов.

Дата публикации 10 марта 2021 года.



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