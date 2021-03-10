Степанов рассказал, когда в Украину прибудет китайская вакцина от коронавируса Sinovac

10.03.2021, 21:42, Новости дня

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Вакцина от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech должна прибыть в Украину до конца марта. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии “РБК-Украина”.

“Согласно информации от [компании] “Лекхим”, первые 700 тыс. доз ожидаются до конца марта. Но это предварительная информация”, – сказал министр.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac.

Украинская компания “Лекхим” получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Минздрав планирует закупить у нее 1,9 млн доз вакцины CoronaVac.

Ожидалось, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля, но этого не произошло. Степанов говорил 1 марта, что по контракту препарат должны поставить до 6 марта – “с предоставлением всех документов по поводу эффективности”. Позже в “Лекхиме” сообщили, что поставят препарат до 15 марта.

Замминистра здравоохранения Игорь Иващенко заявил 6 марта, что Украина из-за задержек с поставками наложит на “Лекхим” штрафы, которые указаны в контракте.

Вакцина компании Sinovac проходила третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В разных исследованиях она продемонстрировала от 50,38% до 91,25% эффективности. В “Лекхиме” заявили 4 марта, что по итогам третьего этапа исследований окончательная эффективность вакцины составляет 83,5%.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на утро 10 марта в Украине вакцинировали почти 23,5 тыс. человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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