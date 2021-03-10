Шендерович о Путине: Мы видим, как ворюга становится кровопийцей

10.03.2021, 20:02, Новости дня

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В авторской программе главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман российский публицист, писатель Виктор Шендерович заявил, что президент РФ Владимир Путин – это вор, который становится кровопийцей.

По мнению Шендеровича, фильм оппозиционера Алексея Навального о “дворце Путина” – это “вещь, с одной стороны, очень действенная, а с другой – вполне опасная”

– То, что они воры, – никакой новости для меня нет. То, что они убийцы, – уже нет никакой особенной новости. Убийцами становятся воры, которые боятся потерять наворованное и понести ответственность. Поэтому строчка [поэта Иосифа] Бродского (“Ворюга мне милей, чем кровопийца”) – приятная, красивая, но устаревшая. То есть не то чтобы устаревшая – она не выдерживает интеллектуального анализа, потому что ворюга становится кровопийцей в две секунды, – отметил Шендерович.

Он подчеркнул, что то же самое было и с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

– Мы это видели по Януковичу. Он не был идеологическим убийцей. Правда же? Он был просто ворюга. Но мы видим, как ворюга становится кровопийцей. Мы видим, как Путин пытается убить Навального, потому что Навальный мешает ему оставаться у власти и воровать, в конечном счете. Это очень связанные вещи и очень быстрый переход из одного статуса в другой, – резюмировал Шендерович.

Под Геленджиком, согласно расследованию Навального, находится резиденция Путина. В материале, опубликованном в январе, сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться.

25 января ролик прокомментировал Путин: он сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицал, что дворец принадлежит ему, а расследование назвал “компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян”.

29 января Telegram-канал Mash опубликовал эксклюзивное видео из дворца в Геленджике. Внутри здание оказалось практически пустым и недостроенным. В расследовании также сообщалось, что работы там еще продолжаются из-за недостатков конструкции, которые привели к высокой влажности и появлению плесени.

30 января российский миллиардер Аркадий Ротенберг назвал объект своим и заявил, что строит там отель.

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