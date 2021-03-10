Путин поручил повысить предложение на рынке жилья на Дальнем Востоке

10.03.2021, 19:38, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мер по повышению предложения на первичном рынке жилья на Дальнем Востоке, поскольку цены на новостройки в регионе выросли, и это обесценивает решения по льготной ипотеке.

«И наконец, по жилью. Дефицит на рынке… сохраняется, и он серьезный. Я сейчас не буду перечислять причины, их много, в том числе дороговизна инфраструктуры, понятно. Но обращаю внимание на рост цен. Вот мы ввели там льготную ипотеку на Дальнем Востоке, а рост цен? Я думаю, что коллеги, которые занимаются этим предметно, знают, рост цен на проданные новостройки, выросли на 18,1%. Это вообще так в значительной степени обесценивает наши решения, связанные с льготной ипотекой», – передает слова главы государства РИА «Новости».

Путин отметил, что в ДФО отсутствуют проекты комплексной жилой застройки, при этом они показывают свою эффективность во многих регионах.

«Нужно применительно к Дальнему Востоку тоже подумать, чтобы она там заработала. Думаю, что вполне можно это сделать, если подумать над деталями и поддержать это направление деятельности. Нужно вообще просто предложить комплекс мер по повышению предложения на рынке жилья, на первичном, прежде всего», – сказал президент.

Путин и ранее указывал на существенный рост цен на недвижимость и нехватку доступных вариантов квартир в отдельных регионах.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему в РФ во время кризиса возник ажиотажный спрос на жилье, как это связано с изменениями в системе ипотечного кредитования и реформой долевого строительства и когда рост цен остановится.