Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей

10.03.2021, 19:38, Новости дня

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Президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий зависимость размера выплат на детей от доходов семьи, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей», – говорится в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации.

Также в нем сообщается, что если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом зарплаты в размере 75% от величины прожиточного минимума для детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата составит 100% прожиточного минимума.

По указу, выплата в обновленных размерах осуществляется с 1 января. Перерасчет будет проводиться по заявлению, его нужно подать после 1 апреля 2021 года.

Ране вице-премьер Татьяна Голикова поручила усовершенствовать механизмы защиты имущественных прав детей, не достигших 18 лет. В частности, должны быть защищены права при распоряжении средствами маткапитала на улучшение жилищных условий.