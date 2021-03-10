 

Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей

10.03.2021, 19:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий зависимость размера выплат на детей от доходов семьи, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей», – говорится в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации.

Также в нем сообщается, что если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом зарплаты в размере 75% от величины прожиточного минимума для детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата составит 100% прожиточного минимума.

По указу, выплата в обновленных размерах осуществляется с 1 января. Перерасчет будет проводиться по заявлению, его нужно подать после 1 апреля 2021 года.

Ране вице-премьер Татьяна Голикова поручила усовершенствовать механизмы защиты имущественных прав детей, не достигших 18 лет. В частности, должны быть защищены права при распоряжении средствами маткапитала на улучшение жилищных условий.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Смолий объяснил, почему Украина не может печатать деньги, как США или Китай

24.12 / Китайская компания Huawei выпускает первый автомобильный лидар

27.08 / В Украине установлен новый рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки – Степанов

15.01 / В Литве посчитали концерты Киркорова и Шуфутинского инструментами мягкой пропаганды России

27.12 / Витренко заявил, что в Украине тарифы – не главная проблема

11.09 / Посол Британии напомнила о подвиге советского народа в борьбе с нацизмом

18.08 / Очевидцы: российские самолеты нанесли удары в провинции Идлиб

05.03 / «Новый удар для автомобилистов» — мэрия Парижа планирует уничтожить половину парковок в городе

27.09 / Лондон работает над кибероружием, способным вывести из строя вражеские энергосистемы

06.12 / Сегодня в Минске во время протестов задержали более 300 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска