Стоимость акций Twitter упала после решения о замедлении сети в России

10.03.2021, 19:38, Новости дня

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Акции сервиса микроблогов Twitter снижаются в цене более чем на 2,5% на бирже в США после распоряжения Роскомнадзора о частичном замедлении работы сети на территории России, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.23 мск стоимость акций Twitter на нью-йоркской бирже снижалась на 2,78%, до 65,64 доллара за ценную бумагу. При этом американский индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавлял примерно 0,4%, передает РИА «Новости».

В среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в РФ с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка.

В начале марта Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя признанную запрещенной в РФ информацию.