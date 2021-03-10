 

Организаторы премии «Ника» объяснили номинацию Ефремова

10.03.2021, 17:58, Новости дня
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В этом году премия «Ника» будет вручаться 25 апреля за два года, актер Михаил Ефремов номинирован за 2019 год и остался в номинации, поскольку это кинематографическое событие, а не Страшный суд, сообщила главный редактор премии Ирина Ильичева.

«Премия «Ника» будет вручаться, как мы надеемся, 25 апреля за 2019 и 2020 годы. В 2019 из-за пандемии церемония вручении премии не состоялась, номинанты за 2019 год были объявлены год назад, в том числе и Михаил Ефремов, который был номинирован за роль второго плана в драме Андрея Смирнова «Француз» вместе с партнером по фильму Александром Балуевым и Евгением Цыгановым, сыгравшим в фильме Валерия Тодоровского «Одесса», и он (Ефремов) остался в номинации», – передает ее слова РИА «Новости».

Ильичева отметила, что ей не очень понятен ажиотаж, так как «Ника» – это кинематографическая премия, а не Страшный суд.

«Какое имеет отношение эта трагедия к творчеству человека и его кинематографическим заслугам, мы не на Страшном суде, где решается кому в рай, а кому в ад», – сказала редактор премии.

В 2020 году в номинации «Лучший игровой фильм» премии «Ника» представлены фильмы: «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Доктор Лиза» Оксаны Карас, «Китобой» Филиппа Юрьева и «Пугало» Дмитрия Давыдова.

На звание лучшего актера в этом году претендуют Александр Паль за фильм («Глубже»), Чулпан Хаматова и Андрей Бурковский за роли в фильме «Доктор Лиза», Алексей Карнаушкин («Седьмой пробег по контуру земного шара»), Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи»), Романова-Чыскыырай («Пугало), Наталья Павленкова («Конференция»).

Вручение премии «Ника», перенесенное из-за коронавируса, состоится 25 апреля в Москве в «Вегас Сити Холле».

Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до семи с половиной лет. Актер отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.



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