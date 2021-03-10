Путин заявил, что «Норникель» ликвидирует ущерб от аварии в Норильске

10.03.2021, 17:08, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что компания «НТЭК» (структура «Норникеля») выполняет свои обязательства по ликвидации ущерба экологии из-за аварии на ТЭЦ в Норильске.

Президент призвал использовать полученные от компании средства на благо региона, передает РИА «Новости».

В свою очередь глава правительства Михаил Мишустин заявил, что средства штрафа за ущерб от аварии «НТЭК» поступили в бюджет России. Он подчеркнул, что этот вопрос по компании закрыт.

Ранее сообщалось, что «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, входит в группу компаний «Норильский никель») полностью выплатила 146,2 млрд рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске.

Арбитражный суд Красноярского края 5 февраля взыскал с компании «НТЭК» (структура «Норникеля») 146,2 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. Таким образом суд почти полностью удовлетворил рекордный иск Росприроднадзора в 148 млрд рублей. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала решение суда «победой разума».

Напомним, 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Причиной стало нарушение при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара.