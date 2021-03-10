 

Путин заявил, что «Норникель» ликвидирует ущерб от аварии в Норильске

10.03.2021, 17:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент РФ Владимир Путин заявил, что компания «НТЭК» (структура «Норникеля») выполняет свои обязательства по ликвидации ущерба экологии из-за аварии на ТЭЦ в Норильске.

Президент призвал использовать полученные от компании средства на благо региона, передает РИА «Новости».

В свою очередь глава правительства Михаил Мишустин заявил, что средства штрафа за ущерб от аварии «НТЭК» поступили в бюджет России. Он подчеркнул, что этот вопрос по компании закрыт.

Ранее сообщалось, что «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, входит в группу компаний «Норильский никель») полностью выплатила 146,2 млрд рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске.

Арбитражный суд Красноярского края 5 февраля взыскал с компании «НТЭК» (структура «Норникеля») 146,2 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. Таким образом суд почти полностью удовлетворил рекордный иск Росприроднадзора в 148 млрд рублей. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала решение суда «победой разума».

Напомним, 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Причиной стало нарушение при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Ученые рассказали о кротовых норах и отрицательной энергии

08.07 / В Порошенко на митинге швырнули пачку фальшивых купюр

17.12 / В Пенсильвании создан эластичный цемент для герметизации газопроводов

02.12 / В международном праве может появиться новое преступление — «экоцид»

11.09 / Фонд госимущества выставит на аукцион 16 предприятий, входящих в состав “Укрспирта”

26.09 / Задержан подозреваемый в нападении у старой редакции Charlie Hebdo

29.09 / Суд рассматривает вопрос о снятии обвинений с Майкла Флинна

19.10 / Роспотребнадзор предупредил о приближении пика по коронавирусу

07.01 / При обрушении льда на водопаде на Камчатке погиб человек

31.07 / Си Цзиньпин объявил о завершении формирования навигационной системы Beidou

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска