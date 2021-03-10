США без устали бомбят другие страны, но с некоторых пор об этом молчат

10.03.2021, 16:48, Новости дня

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Хотя недавний авиаудар администрации Джо Байдена по Сирии подавался публике как нечто из ряда вон, на деле США и их союзники вот уже 20 лет каждый день сбрасывают на граждан других стран десятки бомб и ракет, пишет CounterPunch. Между тем, как пишет издание, предшественник Байдена Дональд Трамп год назад прекратил публикацию официальной статистики по применению ВВС, а новый американский лидер так её и не возобновил. Это значит, что с некоторых пор граждане США и вовсе не могут узнать, насколько разрушительные войны ведёт их правительство.

25 февраля президент США Джо Байден дал приказ сбросить семь бомб массой по 500 фунтов (или 226,8 кг) на иракские силы в Сирии, реагируя таким образом на ракетный обстрел американских баз в Ираке, пишет CounterPunch. Как отмечается в материале издания, этот авиаудар, который так и не помог остановить нападения на силы коалиции под руководством Вашингтона, позиционировался СМИ в США как «разовое» применение силы в исключительных обстоятельствах, и американская публика — как, впрочем, и мировое сообщество — отреагировали на него крайне негативно, назвав это применение силы незаконным и опасным. Между тем, многие американцы и не подозревают, что вооружённые силы США и их союзников бомбят другие страны и убивают там людей каждый день, подчёркивается в статье.

Как установили авторы материала, с 2001 года Вашингтон и его союзники применили на территории других стран более 326 тыс. бомб и ракет, из которых более 152 тыс. были использованы в Ираке и Сирии. Иначе говоря, за почти 20-летний период американская коалиция каждый день применяла за рубежом 46 бомб и ракет в сутки, а в 2019-м — последнем году, за который доступны достаточно полные данные, — средний показатель составил 42 бомбы и ракеты в сутки, включая 20 в сутки в одном только Афганистане, поясняют журналисты.

«Выходит, что если те семь 500-фунтовых бомб стали единственными боеприпасами, сброшенными 25 февраля США и их союзниками, то этот день оказался как для американских и союзных им ВВС, так и для их противников и жертв на земле затишьем по сравнению с тем, что ежедневно происходило в 2019 году и вообще на протяжении большей части минувших 20 лет, — рассуждают авторы. — С другой стороны, если непрекращающиеся авианалёты США на страны Большого Ближнего Востока в минувшем году всё-таки начали становиться более редкими, этот удар мог стать резким скачком насилия».

К сожалению, узнать правду публика уже не сможет, поскольку этого не желает американское правительство, констатируют журналисты. С января 2004 года до февраля 2020-го вооружённые силы США вели подсчёт количества бомб и ракет, применённых в Афганистане, Ираке и Сирии, и ежемесячно публиковали соответствующие данные в рамках специальных «Сводок по применению военно-воздушных сил», которые могли свободно получить и журналисты, и вообще любой желающий, — однако в марте 2020 года администрация президента Дональда Трампа публикацию сводок внезапно прекратила, а команда Джо Байдена пока эту практику так и не возобновила, говорится в материале CounterPunch.

«Без регулярно публикуемых сводок, подробных баз данных по авиаударам в других горячих точках и тщательных исследований смертности в соответствующих странах американская публика и мир по существу оказываются в полном неведении по поводу того, сколько смертей и разрушений продолжают нести наши лидеры от нашего имени. Из-за исчезновения «Сводок по применению ВВС» получить чёткую картину масштабов воздушных операций США стало просто невозможно», — сетуют авторы статьи.

Как отмечают журналисты, даже до того, как администрация Трампа решила прекратить публикацию сводок, в них публиковалась далеко не полная информация — в частности, там не учитывались ни авиаудары с применением вертолётов, ни операции «летающих артбатарей» AC-130, ни атаки самолётов-штурмовиков с применением пушек и неуправляемых ракет, а кроме того, они освещали только ближневосточные события, не затрагивая контртеррористические и противоповстанческие удары в других регионах. Тем не менее даже такие неполные данные хотя бы позволяли публике делать какие-то выводы — например, привело ли заключённое при Трампе соглашение Вашингтона с движением «Талибан»* к снижению интенсивности военных действий в Афганистане, подчёркивают авторы. По их мнению, администрация предшественника Байдена неспроста прекратила публикацию сводок сразу после подписания этого соглашения — так ей стало проще делать вид, что война в Афганистане закончилась, хотя на деле США после 11-дневной паузы возобновили авиаудары в стране.

Не исключено, что авиаудары 25 февраля были лишь «отвлекающим манёвром», предназначенным для прикрытия значительно более масштабной, но почти не освещённой в прессе военной операции, допускают авторы. Именно так было с ракетными ударами администрации Трампа по Сирии в апреле 2017-го, которые перетянули на себя внимание прессы, пока американские силы уничтожали иракский Мосул, говорится в материале CounterPunch.

У Джо Байдена есть только один способ обнадёжить американскую публику и убедить её в том, что он не станет пользоваться трамповой «завесой тайны» для продолжения разрушительных авиаударов, — эту завесу сорвать, подытоживают авторы. «Нагромождая ещё больше лжи, тайн и зверств к тому, что он уже унаследовал, президент Байден восстановить уважение мира к лидерской роли США или вернуть нашей внешней политике поддержку общественности не сможет, — предупреждают журналисты. — А если он и дальше будет идти таким курсом, он может в итоге обнаружить, что пошёл по стопам Трампа и в другом смысле, оказавшись несостоявшимся президентом разрушительной и идущей к упадку империи, просидевшим всего один срок».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.