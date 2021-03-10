 

Стало известно, как РФ помогает Huawei преодолевать санкции

10.03.2021, 16:46, Новости дня
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В американском журнале The National Interest появилась статья о том, как РФ спасает китайского производителя электроники Huawei от санкций со стороны Соединенных Штатов.

Автор, которым является гендиректор издания Дмитрий Саймс, утверждает, что китайский гигант ИТ-индустрии получил огромные преимущества на российском рынке, как только его отлучили от американского.

Гаджеты, выпущенные под брендом Huawei, стали очень популярны в РФ. Кроме того, китайская корпорация получила крупные контракты. Например, речь идет о сотрудничестве с мобильным оператором МТС, предполагающем совместное развитие сетей 5G на территории России. РФ также находится под американскими санкциями, что ее объединяет с КНР, отмечает автор статьи.



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