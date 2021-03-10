Эксперт рассказал о ненадежности «черного списка» абонентов

10.03.2021, 16:46, Новости дня

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По словам доцента кафедры «Интеллектуальных систем…» Евгения Кашкина, тот «черный список», который вам предлагают разработчики мобильных устройств и операторы связи, чтобы оградить себя от нежелательных звонков, вовсе не являются гарантией полной защиты.

Его очень легко обойти, отмечает Кашкин. Например, можно заказать у мобильного оператора услугу, которая сделает ваш номер неопределяемым. А если вы владелец IPhone с операционной системой с IOS 7 и выше, то такую функцию можно найти в настройках. Также она имеется в андроиде.

Эксперт советует вообще не отвечать на звонки, которые поступают с неопределяемых номеров, так как это несет в себе потенциальные угрозы, в том числе и со стороны хакеров.