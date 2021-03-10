Гордон: Информационная война и пропаганда – это не менее важно, чем боевые действия

10.03.2021, 16:42, Новости дня

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Информационная война и пропаганда – это, возможно, гораздо важнее боевых действий

Баланс между информационной безопасностью и свободой слова находится внутри каждого, кто занимается информацией. Если человек – патриот Украины и понимает, что его страна находится в состоянии войны уже семь лет, если человек понимает, что его работа может помочь Украине в этой войне, он будет проводить границу внутри себя.

Семь лет уже идет война с Российской Федерацией, и, наконец, государство Украина (только сегодня, несмотря на все слова, которые звучали во время каденции прошлого президента!) поняло, что информационная война и пропаганда – это, возможно, гораздо важнее боевых действий. Потому что именно под влиянием российской пропаганды россияне в основном поддерживают Путина. И именно под влиянием российской пропаганды российские парни пришли на территорию Украины, чтобы сеять здесь смерть.

Я счастлив, что сегодня мы уже видим концепцию борьбы с российской пропагандой. Хочу отметить вклад секретаря СНБО господина Данилова в этом направлении. Потому что раньше, еще раз повторяю, были лишь слова, а сегодня мы видим действия.

Необходимо понять, что Российская Федерация на свою пропаганду, которую считает серьезнейшим и мощным средством борьбы, тратит миллиарды долларов. Повторяю: миллиарды долларов! Сегодня российские телеканалы можно увидеть во всех странах. В какую бы страну я ни приезжал, в отеле обязательно есть российские телеканалы. Украинских каналов нет. В странах, где большое скопление эмигрантов из бывшего Советского Союза или постсоветских стран, вещают российские каналы. Украинских каналов нет.

Деньги у государства есть, и их необходимо направить на пропаганду и контрпропаганду

Думаю, государству необходимо сегодня подумать о хорошем финансировании собственной пропаганды и контрпропаганды. И тратить точно также миллиарды долларов на это, потому что у нашей страны, у нашего государства эти миллиарды есть. Кто сказал “нет”? Хочу возразить, поскольку в последнем эфире ток-шоу Савика Шустера Михаил Саакашвили привел цифры: $37 млрд разворовывается сегодня из бюджета Украины. И то, что я говоря несколько месяцев подряд: на таможне идет разворовывание на миллиарды долларов в год. То есть деньги у государства есть, и их необходимо направить на пропаганду и контрпропаганду, как это делает Россия.

Не секрет, что асы российской пропаганды, руководители российского информационного спецназа, такие как Соловьев, Скабеева, Попов и другие, получают огромные деньги. Огромные. Российские телеканалы получают огромные средства. Россия тратит огромные деньги на содержание блогеров, интернет-изданий, в том числе на территории других стран. В первую очередь на территории Украины.

И то, что сейчас закрыли телеканалы Медведчука, – это знаковое событие, я считаю. Но надо понимать, что в Украине еще очень много людей, которые финансируются Российской Федерацией и подпадают под влияние или являются носителями кремлевской пропаганды.

Эксперт по геополитике и аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон, основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон и шеф-редактор телеканала “Дом” Алексей Мацука на дискуссии о свободе слова и борьбе с российской пропагандой в рамках форума “Украина 30. Культура. Медиа. Туризм”. Фото: Всеукраїнський Форум Україна 30 / Facebook

И еще очень важно понимать: сегодня в Украине остается много агентов влияния России и агентов спецслужб Российской Федерации. Они на всех ступенях украинской власти до сих пор. Думаю, украинские спецслужбы будут и дальше внедрять политику по выявлению этой агентуры. И всему миру, а прежде всего украинскому обществу, необходимо демонстрировать: “Смотрите, этот человек работал на таких-то должностях в украинской власти в такие-то годы. Он оказался агентом спецслужб Российской Федерации, он разоблачен и подлежит суду”.

Это будет очень хорошо. Это будет позитивно. Это будет способствовать поднятию духа украинских патриотов.

ВИДЕОПолная трансляция первого дня форума “Украина 30”, выступление Гордон начинается с 1:32:30. Видео: Всеукраїнський Форум Україна 30 / YouTube

Закон “О медиа” – антиукраинский, антинародный, антигуманный и антимедийный

Я категорически против принятия закона “О медиа” в том виде, в котором он сегодня готовится. Повторю: я категорически против. Этот закон антиукраинский, антинародный, антигуманный и антимедийный. Потому что в этом законе четко прописано, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию, которому предписано заниматься телевидением и радио, его полномочия будут расширены.

И в течение от одного часа до двух дней могут закрыть любое интернет-издание, любой YouTube-канал только лишь на основании решения окружного суда. Вот это мне категорически не нравится. Вот это я считаю покушением на свободу слова. Об этом мы говорим постоянно.

Является ли цитирование Путина пропагандой? Если чиновник захочет что-то сделать против СМИ, по законопроекту “О медиа” у него будут такие инструменты

Алеся Бацман инициировала среди журналистов высказывание альтернативной точки зрения. Против закона выступили и Савик Шустер, и Павел Шустер, и Соня Кошкина, и Наталья Влащенко, и Орест Сохар, и я, и еще много ведущих журналистов. Я считаю, что сегодня, когда СНБО продемонстрировал железную волю, закрыв вражеские пророссийские каналы Медведчука, такие законы о медиа не нужны.

Если СНБО видит, что то или иное интернет-издание или YouTube-канал, или что-либо еще проводят антиукраинскую политику на российские деньги… Прекратить их работу можно без закона “О медиа”, механизмы все показаны. То, что закон “О медиа” имеет ненадлежащий вид, сказали европейцы. Европарламент резко осудил готовящийся к принятию в Украине закона “О медиа”. Поэтому еще раз хочу сказать: я лично категорически против готовящегося к принятию закона “О медиа”. Он составлен безобразно.

ВИДЕОПосле дискуссии на форуме Дмитрий Гордон был в эфире телеканала “Украина 24”, где рассказал то, что не успел высказать непосредственно на форуме – о своем отношении к законопроекту “О медиа”. Этот кусок начинается с 25:32 минуты. Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

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