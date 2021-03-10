Справка о COVID-вакцинации для путешествий будет бесплатной для украинцев – Ляшко

10.03.2021, 16:42, Новости дня

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В случае требования какой-либо страной COVID-паспортов для пересечения границы международное свидетельство о прохождении вакцинации против коронавируса для украинцев будет бесплатным. Об этом в комментарии “РБК-Украина” сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Справки будут выдаваться после введения двух доз препарата от COVID-19, отметил главный санврач.

“Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение номер шесть к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никаких других паспортов мы не внедряем”, – сказал Ляшко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал 7 марта в Facebook, что запись на прививку против коронавируса поможет украинцам получить паспорт о COVID-вакцинации, если его введут в мире.

Одним из первых в мире цифровой COVID-паспорт ввел Бахрейн, об этом 17 февраля писало издание Arab News. Получить его можно после введения двух доз вакцины и двухнедельного ожидания для выработки антител.

19 февраля сертификат о вакцинации против коронавируса Green Pass презентовало министерство здравоохранения Израиля. Он позволит привитым от коронавируса или выздоровевшим принимать участие в различных мероприятиях, писало издание Times of Israel.

Программу выдачи COVID-паспортов для своих граждан запустил также Китай.

В конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщала, что страны Евросоюза намерены внедрить электронные сертификаты вакцинации против коронавируса. Для подготовки внедрения системы электронных сертификатов Еврокомиссии понадобится около трех месяцев.

Ряд стран заявили о разработке документов о вакцинации от коронавируса. В то же время во Всемирной организации здравоохранения критически отнеслись к идее внедрить COVID-паспорта. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отмечал, что пока неизвестно, сколько держится иммунитет после прививки.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на утро 10 марта в Украине вакцинировали почти 23,5 тыс. человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужашие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

1 марта в Украине стартовала запись на вакцинацию. На 9 марта заявки подали более 190 тыс. украинцев, сообщал министр здравоохранения Максим Степанов.

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