“Это то, чего хочет Путин”. Яценюк раскритиковал слова Зеленского об индивидуальных встречах с лидерами “Нормандской четверки”

10.03.2021, 16:42, Новости дня

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Премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк 10 марта на Киевском форуме по безопасности заявил о недопустимости проведения индивидуальных встреч с лидерами стран нормандского формата. Трансляция ведется в YouTube.

Так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который накануне сказал, что готов встретиться с лидерами Франции, Германии и России по отдельности, ели саммит “Нормандской четверки” не состоится.

“Мы всегда поддерживаем проукраинские инициативы президента. Но эта инициатива вряд ли даст результат, который нужен Украине”, – сказал Яценюк.

По его словам, нормандский формат развалится, когда начнутся персональные встречи. “Это именно то, чего хочет Путин”, – подчеркнул глава форума.

“Нормандский формат был основан в 2014 году. А за 70 лет до этого союзные войска высадились в Нормандии и тогда начался путь к освобождению Европы. В новом нормандском формате, где есть Франция и Германия, должен быть путь Европы от Российской имперской агрессии. И в этом формате должны быть США и Великобритания как подписанты Будапештского меморандума. И именно наши союзники должны стать бок о бок с Украиной, чтобы вернуть мир на территорию Украины на украинских условиях”, – добавил он.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последний раз саммит лидеров “Нормандской четверки” проходил больше года назад – 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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