Пьяный боевик “ДНР” подорвал своих друзей гранатой во время застолья

10.03.2021, 16:42, Новости дня

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В городе Снежное Донецкой области, который временно оккупирован пророссийскими боевиками группировки “ДНР”, погибли два человека и трое получили ранения после взрыва гранаты. Инцидент произошел во время застолья, сказано на сайте так называемого “МВД ДНР” 10 марта.

Мужчины распивали алкогольные напитки в доме 45-летнегом боевика. По неизвестным пока причинам хозяин домовладения в разгар празднования достал гранату и выдернул чеку. Среди погибших числятся мужчины 1958 и 1980 годов рождения.

По данному факту возбудили дело по статье “убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом” и “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия”. В “ДНР” по данным статьям приговаривают к высшей мере наказания, то есть смертной казни.

В “МВД ДНР” призвали к добровольной выдаче оружия и взрывчатки.

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