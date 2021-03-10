 

Пьяный боевик “ДНР” подорвал своих друзей гранатой во время застолья

10.03.2021, 16:42, Новости дня
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В городе Снежное Донецкой области, который временно оккупирован пророссийскими боевиками  группировки “ДНР”, погибли два человека и трое получили ранения после взрыва гранаты. Инцидент произошел во время застолья, сказано на сайте так называемого “МВД ДНР” 10 марта. 

Мужчины распивали алкогольные напитки в доме 45-летнегом боевика. По неизвестным пока причинам хозяин домовладения в разгар празднования достал гранату и выдернул чеку. Среди погибших числятся мужчины 1958 и 1980 годов рождения. 

По данному факту возбудили дело по статье “убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом” и “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия”. В “ДНР” по данным статьям приговаривают к высшей мере наказания, то есть смертной казни.

В “МВД ДНР” призвали к добровольной выдаче оружия и взрывчатки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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