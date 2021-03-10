Командующий армейским корпусом ВС Армении потребовал отставки Пашиняна

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10.03.2021, 14:38, Новости дня
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Командующий третьим армейским корпусом ВС Армении генерал-майор Григорий Хачатуров, сын бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, присоединился к требованиям представителей генштаба об отставке главы армянского правительства Никола Пашиняна.

По словам Хачатурова, лишь тот факт, что в течение трех лет по инициативе Пашиняна на пост начальника генерального штаба были назначены и освобождены четыре человека, имеющих высшее воинское звание, «подтверждает его неадекватность и безответственность», передает РИА «Новости» со ссылкой на онлайн-ресурс 168.am.

«Каждый день, час пребывания Пашиняна на посту премьер-министра подрывает безопасность Республики Армения, ставит под сомнение будущее нашей родины. Следовательно, подтверждая заявление генерального штаба от 25 февраля 2021 года, вновь требую незамедлительной отставки Никола Пашиняна», – говорится в заявлении Хачатурова.

Ранее в среду Пашинян заявил, что глава Генерального штаба Армении Оник Гаспарян освобожден от должности, однако позже президент Армении оспорил увольнение главы генштаба в КС. Сам глава Генштаба ВС Армении также оспорил решение об увольнении в административном суде.

Тем временем Пашинян направил президенту страны ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником генштаба ВС Армении

Напомним, очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тиграна Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна, однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу генштаба.



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