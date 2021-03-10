“Волшебно”. В сети показали, как Тина Кароль распевается перед концертом

10.03.2021, 14:12, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На официальной Instagram-странице фан-клуба украинской певицы Тины Кароль 10 марта показали, как певица распевается перед выходом на сцену.

Исполнительница, поправляя самостоятельно макияж глаз, исполнила отрывок песни на английском языке.

“Тина Кароль перед выходом на сцену”, – говорится в посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

“Как же это волшебно”, – отметила подписчица marbbiee.

Тина Кароль родилась в 1985 году. В 2005 году заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году артистка представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место.

В 2009-м певице присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

—