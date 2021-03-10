Продажи новостроек в РФ в январе выросли на 15%

10.03.2021, 13:48, Новости дня

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Росреестр в январе 2021 года зарегистрировал 49 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) – почти на 15% больше в сравнении с январем прошлого года, но примерно вдвое меньше, чем в декабре 2020-го, говорится в сообщении ведомства.

На вторичном рынке жилья Росреестр зафиксировал в январе 183 тысячи сделок – столько же было и в начале прошлого года, передает РИА «Новости».

Количество зарегистрированных ведомством ипотек по результатам января 2021 года выросло на 12% – до 204 тысяч, отмечается в сообщении.

«Месяцем ранее, в декабре 2020 года, зарегистрирована 441 тыс. ипотек, что в два раза превышает показатель января 2021 года. Это объясняется тем, что наибольший пик активности в сфере недвижимости приходится на конец года, а в январе в связи с новогодними десятидневными каникулами традиционно наблюдается спад. Как правило, показатели января по сравнению с предшествующим декабрем отличаются в 2-3 раза», – поясняется в нем.

Ранее риелторы предупредили о росте числа проблемных квартир на рынке.